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В одном из министерств Карачаево-Черкесии начались обыски

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В кабинетах одного из министерств в Доме правительства Карачаево-Черкесии проходят обыски, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Источник позднее уточнил, что обыски и выемка финансовых документов проводятся в кабинетах чиновников Минфина Карачаево-Черкесии.

Вместе с тем начальник управления пресс-службы и информации глава КЧР Людмила Переславцева опровергла распространяемую информацию о том, что обыски проходят в кабинете главы региона.

"У главы республики никаких обысков не проходит. Это официальная информация", - сообщила она агентству.

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Теги: Карачаево-Черкесия

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