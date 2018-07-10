Госдума приняла закон для охотников о самостоятельном снаряжении патронов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении права гражданам, имеющим разрешение на хранение и ношение огнестрельного длинноствольного оружия, производить самостоятельное снаряжение патронов к нему.

Законом предлагается предоставить гражданам РФ, владеющим гражданским огнестрельным длинноствольным оружием и имеющим разрешение на хранение и ношение этого оружия, право производить самостоятельное снаряжение патронов к нему, говорится в пояснительных документах к закону.

Законом определяется, что те граждане, которые впервые приобретают охотничье или спортивное огнестрельное длинноствольное оружие, будут обязаны пройти обучение безопасному самостоятельному снаряжению патронов.

Также устанавливается запрет на продажу или передачу "инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов" (пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию гражданам, не имеющим разрешения на хранение и ношение такого оружия.

На юридических лиц, имеющих право на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему, возлагается обязанность вести учет приобретаемых и продаваемых патронов, пороха, капсюлей для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, говорится в сопроводительных документах.

Также нельзя будет продавать вещества и материалы для самостоятельного снаряжения патронов, на упаковке к которым не будет сведений о правилах их безопасного использования для самостоятельного снаряжения патронов.

Граждане РФ, которым до дня вступления в силу данного закона уже выданы разрешения на хранение и ношение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, будут вправе для личного использования производить самостоятельное снаряжение патронов к такому оружию без прохождения обучения безопасному самостоятельному снаряжению патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, говорится в документе.