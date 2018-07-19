Путин подписал закон, позволяющий владельцам охотничьего оружия снаряжать патроны к нему

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Закон, позволяющий владельцам охотничьего и спортивного длинноствольного оружия самостоятельно снаряжать патроны к нему, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Соответствующий документ, вносящий изменения в ФЗ "Об оружии", опубликован на Официальном сайте правовой информации.

Кроме того, поправки предусматривают необходимость прохождения обучения самостоятельного снаряжения патронов владельцам таких видов оружия.

Граждане, которым до дня вступления в силу указанных поправок выданы разрешение на хранение и ношение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, вправе снаряжать патроны к нему без прохождения соответствующего обучения.

Данные поправки вступают в силу по истечении 180 дней после их официального опубликования.