Общественная палата заявила о страхе местных властей перед пенсионной реформой

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Секретарь Общественной палаты России (ОП) Валерий Фадеев заявил, что власти в регионах пытались помешать региональным общественным палатам обсуждать повышение пенсионного возраста из-за страха перед темой.

"Почти во всех регионах прошли обсуждения пенсионной реформы, многие общественные палаты прислали свои заключения, свои предложения, кое-где мы сталкивались с давлением местных властей, которые немножко пугаются и боятся обсуждать пенсионную реформу", - сказал Фадеев на пресс-конференции во вторник. "Но надо сказать, что давление не слишком сильное и легко преодолеваемое", - добавил он.

Накануне в Общественной палате РФ состоялось "нулевое чтение" законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве, в рамках заседания, в том числе, озвучивалась позиция общественных палат в российских регионах.

Правительство в рамках законопроекта, внесенного в Госдуму, предлагает поднять в России пенсионный возраст - с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.