Депутаты Приморья попросили учесть дальневосточную специфику при пенсионной реформе

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Приморского края во вторник на внеочередном заседании большинством голосов одобрили проект изменений пенсионного законодательства, но при условии обязательной доработки проекта, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Депутаты в ходе дискуссии отметили, что документ должен стать основой для дальнейшей доработки и корректировки с учетом дальневосточной специфики", - говорится в сообщении.

В свою очередь депутат краевого парламента, член комитета по социальной политике и защите прав граждан Владимир Беспалов уточнил агентству "Интерфакс", что в сессии приняли участие 29 депутатов из 40. "21 выступил в поддержку федерального законопроекта пенсионной реформы, восемь голосовали против: представители КПРФ, "Справедливой России" и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", - сказал Беспалов.

По его словам, одновременно с поддержкой предлагаемых изменений пенсионного законодательства, парламентарии проголосовали за то, чтобы на федеральном уровне был введен дальневосточный коэффициент к пенсии для тех, кто долгое время работал в Приморье, Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях.

Ранее в Приморье федерация профсоюзов провела более 30 пикетов по всему краю против принятия изменений в пенсионное законодательство. В каждом городе акции протеста поддержали сотни человек.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году.