В России

МВД предложило привлечь волонтеров к поиску запрещенной информацию в интернете

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - МВД РФ предлагает волонтерам мониторить интернет для выявления запрещённой информации и подростковой преступности.

"Есть множество интересных проектов, где вы востребованы. В первую очередь - это мониторинг в интернете на предмет выявления запрещённой информации, профилактика наркомании и подростковой преступности", - заявил во вторник глава ведомства Владимир Колокольцев на первом Всероссийском форуме поисково-спасательных отрядов. Он добавил, что МВД РФ готовы рассмотреть различные инициативы.

Первый Всероссийский форум поисково-спасательных отрядов объединил волонтеров в сфере поиска пропавших людей и представителей федеральных госорганов, которые занимаются поиском пропавших.

Деловой программой форума предусмотрена презентация лучших практик организаций по поискам, а также дискуссионные площадки и практические семинары.

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Теги: МВД, Владимир Колокольцев
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