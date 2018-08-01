Генпрокуратура отчиталась о сокращении числа тяжких преступлений на 22% за полгода

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Преступность в России сокращается, в ее структуре существенно уменьшился удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В целом по России более чем на 22% сократился удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений. Их число уменьшилось с 229 тысяч до 222 тысяч. В первом полугодии 2018 года на территории РФ сохраняется тенденция сокращения числа преступлений", - говорится в сообщении.

В первом полугодии на территории России зарегистрирован почти 1 млн преступлений, что примерно на 40 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Уменьшение числа зарегистрированных преступлений наблюдается во всех федеральных округах, на территории 62 регионов страны", - отметили в надзорном ведомстве.

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