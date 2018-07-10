Путин назначил спецпредставителем по цифровому развитию полного тезку своего пресс-секретаря

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назначил Дмитрия Пескова, директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив, своим спецпредставителем по вопросам цифрового и технологического развития, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства и тезка назначенца Дмитрий Песков, спецпредставитель президента "не будет сотрудником администрации президента, он возглавит автономную некоммерческую организацию (АНО), которая отпочкуется от АСИ".

Песков напомнил, что в послании Федеральному собранию, а затем в майском указе, подписанном после инаугурации, Путин в качестве одной из приоритетных целей поставил задачу "тотальной цифровизации нашей экономики и социальной сфере и обеспечения технологического прорыва".

"Для того, чтобы эти вопросы координировать и назначается специальный представитель. Моему однофамильцу придается статус спецпредставителя президента", - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что не знает, как будет называться АНО, которое возглавит Песков.