МВД потребовало от Удальцова компенсацию за утраченные на Болотной площади дубинки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил, что управление на транспорте по центральному федеральному округу МВД РФ намерено взыскать с него и других участников "болотного дела" компенсацию за утраченные в ходе событий на Болотной площади 6 мая 2012 года дубинки и рации.

"Спустя шесть с лишним лет после событий на Болотной площади, неожиданно, хотя уже истекли все сроки давности, меня и Леонида Развозжаева на завтра вызывают в мировой суд по месту моего жительства", - сказал Удальцов "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что с иском в суд обратилось управление на транспорте МВД РФ по центральному федеральному округу. "Они предъявили иск на 43 с лишним тысячи рублей именно по событиям 6 мая 2012 года, когда их сотрудники утратили пять резиновых палок и две радиостанции "Волна", - добавил координатор "Левого фронта".

Также иск подан в отношении участников "болотного дела" Алексея Гаскарова, Ильи Гущина, Александра Марголина и Елены Кохтаревой.

В суде "Интерфаксу" подтвердили, что 11 июля в 11:00 состоится досудебная подготовка по иску УТ МВД России по ЦФО к шестерым ответчикам, в том числе Удальцову и Развозжаеву, о возмещении имущественного вреда.

По мнению Удальцова, иск связан с тем, что после истечения срока давности по "болотному делу" они с Развозжаевым обращались в Следственный комитет и суд с требованием вернуть им имущество, которое было арестовано еще в 2012 году в счет обеспечения гражданских исков. "У меня при обыске тогда изъяли 140 тысяч, машину арестовали, на которой семья ездила, и машину Развозжаева. Как только мы обратились, тут же появился этот иск. Будем разбираться, не истекли ли сроки давности", - сказал он.

Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил оппозиционеров Удальцова и Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ. 8 августа 2017 года Удальцов покинул стены колонии в Тамбовской области, отсидев полный срок наказания.