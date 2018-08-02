Суд отказался взыскать с Удальцова компенсацию за дубинки и рации МВД

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Суд в Москве отказался удовлетворить иск МВД РФ о взыскании с координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и других фигурантов "болотного дела" компенсации за утраченные на Болотной площади 6 мая 2012 года дубинки и рации сотрудников правоохранительных органов, сообщили в суде в четверг.

"Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме", - сказали в мировом суде Нагатинского района столицы.

Ответчиками по иску управления на транспорте по ЦФО МВД РФ, кроме Удальцова, являлись Леонид Развозжаев, Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева.

По словам Удальцова, "иск предъявлен на 43 с лишним тысячи рублей именно по событиям 6 мая 2012 года, когда их сотрудники утратили пять резиновых палок и две радиостанции "Волна".

По мнению оппозиционера, иск связан с тем, что после истечения срока давности по "болотному делу" они с Развозжаевым обращались в Следственный комитет и суд с требованием вернуть им имущество, которое было арестовано еще в 2012 году в счет обеспечения гражданских исков.

"У меня при обыске тогда изъяли 140 тысяч, машину арестовали, на которой семья ездила, и машину Развозжаева. Как только мы обратились, тут же появился этот иск. Будем разбираться, не истекли ли сроки давности", - сказал он.

Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил оппозиционеров Удальцова и Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ. 8 августа 2017 года Удальцов покинул стены колонии в Тамбовской области, отсидев полный срок наказания.