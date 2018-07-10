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Температура снова поднимется выше 40 градусов в Астраханской области

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спасатели в Астраханской области объявили экстренное предупреждение в связи с надвигающейся на регион сильной жарой.

"11-12 июля в Астрахани и по области прогнозируется сильная жара - до плюс 41 градуса по Цельсию. Во всех районах региона сохраняется высокая пожароопасность. Сегодня несколько прохладнее, но мы уже регистрируем рост числа вызовов медиков скорой помощи через систему "112". Ожидаем нарастания этой тенденции", - сообщила во вторник агентству "Интерфакc" руководитель пресс-службы главка ведомства в регионе Инна Решетникова.

Она отметила, что из-за жары возможны обострения сердечно-сосудистых заболеваний и тепловые удары.

В связи с этим спасатели рекомендуют носить светлую воздухопроницаемую одежду, головные уборы, отказаться от употребления пива и других алкогольных напитков, а также пить больше воды.

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Теги: Астраханская область

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