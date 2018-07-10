"Бога Кузю" попросили отправить в колонию на 7 лет за создание секты и мошенничество

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Гособвинение просит суд приговорить к 7 годам колонии известного как "бог Кузя" Андрея Попова, обвиняемого в создании секты и особо крупном мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Прошу суд признать Попова виновным и по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима без штрафа", - заявила прокурор Анастасия Шпаковская в ходе прений сторон в Пресненском суда Москвы во вторник.

Кроме того, прокурор попросила назначить "богу Кузе" ограничение свободы сроком на 2 года после отбытия наказания.

Попов и его предполагаемые соучастники обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Попову также вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан - религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением, с пропагандой деяний).

Троих его предполагаемых сообщниц - Жанну Фролушкину, Надежду Романову и Галину Маркевич, которым инкриминируется только мошенничество, прокурор предложила приговорить к срокам на семь, шесть и пять лет колонии общего режима соответственно.

Изначально на скамье подсудимых было пять последовательниц Попова - кроме перечисленных, обвиняемыми по делу проходили Мария Розанова и Екатерина Грехова. Всем им вменялось участие в религиозной организации, посягающей на личность и права граждан (часть 3 статьи 239 УК РФ).

В январе 2018 года суд прекратил уголовное преследование женщин по 239-й статье за истечением сроков давности привлечения к ответственности, после чего на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве остались только Фролушкина, Маркевич и Розанова.

По данным Генпрокуратуры, "с целью систематического совершения тяжких преступлений корыстной направленности, облачившись в одеяние священнослужителя, Попов провозгласил себя владыкой Романом - "Богом Кузей", тем самым обманывая граждан и злоупотребляя их доверием".

Установлено, что в сентябре 2007 года на территории Москвы Попов создал религиозное объединение (секту), деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, руководил объединением и пропагандировал его деятельность, рассказали ранее в надзорном ведомстве.

Секта представляла собой строгую иерархическую систему, во главе которой находился организатор - единственный руководитель, учитель и владыка, якобы наделенный "божественным знанием и силой".

В дальнейшем, по версии следствия, соучастники под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма похитили денежные средства на сумму свыше 7 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны 15 человек.

В суде "бог Кузя" отверг все обвинения. "Я не признаю себя виновным ни по одной из статей", - сказал он. Другие подсудимые также отказались признать вину.