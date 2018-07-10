Приговор "богу Кузе" огласят 16 июля

По версии следствия, в сентябре 2007 года Андрей Попов, провозгласивший себя владыкой Романом - впоследствии "богом Кузей", создал на территории Москвы религиозное объединение (секту), руководил им и пропагандировал его деятельность.

Секта представляла собой строгую иерархическую систему, во главе которой находился организатор - единственный руководитель, учитель и владыка, якобы наделенный "божественным знанием и силой".

Ее участники, оказавшиеся теперь на скамье подсудимых, под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма похитили свыше 7 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны 15 человек.

Сам "бог Кузя" отрицает все обвинения. Адвокаты настаивают, что в его действиях нет состава и события преступления. Остальные подсудимые также не признают вину.