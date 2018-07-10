Приговор "богу Кузе" огласят 16 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы 16 июля огласит приговор Андрею Попову, известному как "бог Кузя", обвиняемому в создании секты и особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в суде.
Попову предъявлено обвинение в создании некоммерческой организации - религиозного объединения, посягающего на личность и права граждан, и двух эпизодах особо крупного мошенничества.
Во вторник гособвинение попросило приговорить его к семи годам колонии общего режима и двум годам ограничения свободы.
Троим его предполагаемым сообщницам - Жанне Фролушкиной, Надежде Романовой и Галине Маркевич, которым инкриминируется только мошенничество, - прокуратура предложила назначить 7, 6 и 5 лет колонии общего режима соответственно.
Изначально на скамье подсудимых было пять последовательниц Попова - кроме перечисленных, обвиняемыми по делу проходили Мария Розанова и Екатерина Грехова. Всем им вменялось участие в религиозной организации, посягающей на личность и права граждан. Однако в январе 2018 года суд прекратил уголовное преследование по этой статье за истечением сроков давности. В результате фигурантами дела остались только три женщины, обвиняемые в мошенничестве.
Секта "Бога Кузи"
По версии следствия, в сентябре 2007 года Андрей Попов, провозгласивший себя владыкой Романом - впоследствии "богом Кузей", создал на территории Москвы религиозное объединение (секту), руководил им и пропагандировал его деятельность.
Секта представляла собой строгую иерархическую систему, во главе которой находился организатор - единственный руководитель, учитель и владыка, якобы наделенный "божественным знанием и силой".
Ее участники, оказавшиеся теперь на скамье подсудимых, под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма похитили свыше 7 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны 15 человек.
Сам "бог Кузя" отрицает все обвинения. Адвокаты настаивают, что в его действиях нет состава и события преступления. Остальные подсудимые также не признают вину.