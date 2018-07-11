АЛРОСА создала комиссию для расследования взрыва на руднике "Удачный" в Якутии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Создана комиссия по расследованию взрыва на подземном руднике "Удачный", где погиб рабочий, сообщили агентству "Интерфакс " в пресс-службе компании "АЛРОСА" в среду.

"В 05:26 утра по местному времени на пульт диспетчера подземного рудника "Удачный" поступило сообщение о том, что на горизонте -580 во время проведения проходческих работ, в момент заряжания забоя произошел взрыв взрывчатых материалов. В результате происшествия погиб работник Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления УКС 1971 г.р.", - отметили в пресс-службе.

Был введен план ликвидации аварии. На месте работали два взвода военизированной горноспасательной части (ВГСЧ).

По данным пресс-службы, в 08:09 часов по местному времени (02:09 мск) рудник "Удачный" приступил к работе в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, несанкционированный взрыв в среду произошел на руднике "Удачный" в Якутии. На момент происшествия в шахте находилось 174 человека, взрыв на работу рудника не повлиял, обрушения нет. Погиб один человек.