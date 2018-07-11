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В результате взрыва на руднике "Удачный" в Якутии погиб шахтер

Есть обновление от 05:14

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Рабочий-взрывник погиб в результате взрыва на горно-обогатительном комбинате (ГОК) "Удачный", сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Якутии.

"На месте работает следственно-оперативная группа, в настоящее время следователь проводит осмотр места происшествия", - отметили в пресс-службе.

Также прокуратура Якутии организовала проверку в связи с происшествием на Удачнинском ГОК.

"В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, иных нормативных актов в сфере обеспечения безопасных условий труда на предприятии, а также законодательства о промышленной безопасности", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии ранее сообщила, что в среду на руднике "Удачный" произошел несанкционированный взрыв, при этом пострадал одни человек. На момент происшествия в шахте находилось 174 человека, взрыв на работу рудника не повлиял, обрушения нет. Газовая обстановка в норме, вентиляционный режим нормальный.

"Удачный" - крупнейший подземный рудник "АЛРОСА" - расположен в Якутии в Далдын-Алакитском кимберлитовом поле.

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Теги: Якутия, Удачный

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