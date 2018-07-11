Неизвестные похитили владельца агрохолдинга "Орловская Нива"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения владельца агрохолдинга "Орловская Нива" Сергея Будагова, сообщает в среду управление СКР по Орловской области.

По данным следствия, 10 июля неизвестные остановили возле садоводческого товарищества автомобиль Lexus LX 570, в котором ехал Будагов и его водитель. Угрожая оружием, злоумышленники вывезли их в район Лужковского кладбища, а затем связали водителя и оставили его в салоне машины. Будагова насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Согласно информациина сайте агрохолдинга, в его состав входят: молочный комплекс на 1200 голов дойного стада, фабрика по производству мяса птицы и репродуктор второго порядка по производству инкубационного яйца, Кромской и Глазуновский маслозаводы, Змиёвский мясокомбинат, ООО "Пищевик", ООО "Ливенский комбинат хлебопродуктов", хлебозавод "Орелоблхлеб". Кроме того, на 30 тысячах гектарах сельскохозяйственных угодий АО "АПК "Орловская Нива" занимается выращиванием продукции растениеводства.