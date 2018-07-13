Силовики освободили владельца "Орловской нивы" и задержали похитителей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Владелец агрохолдинга "Орловская нива" Сергей Будагов, похищенный 10 июля, освобожден, сообщает СУ СКР по Орловской области в пятницу.

Установлено, что Будагова удерживали на территории Тульской области. Силовую поддержку спецоперации по его освобождению оказывали сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Тульской области.

Его похитители были задержаны.

10 июля неизвестные возле садоводческого товарищества, остановили автомобиль Lexus LX 570, в котором ехал Будагов и его водитель. Угрожая оружием, злоумышленники вывезли их в район Лужковского кладбища. Затем связали водителя и оставили его в салоне автомобиля. Будагова насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Согласно информации, размещённой на сайте агрохолдинга, в его состав входят: молочный комплекс на 1200 голов дойного стада; фабрика по производству мяса птицы и репродуктор второго порядка по производству инкубационного яйца; Кромской и Глазуновский маслозаводы; Змиевский мясокомбинат; ООО "Пищевик"; ООО "Ливенский комбинат хлебопродуктов"; хлебозавод "Орелоблхлеб". Кроме того, на 30 тысячах гектарах сельскохозяйственных угодий АО "АПК "Орловская Нива" занимается выращиванием продукции растениеводства.