Глава СПЧ сообщил о 20-кратном росте числа обращений к президенту из-за пенсии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Количество обращений к президенту по поводу пенсионного обеспечения выросло в 20 раз после объявления о готовящейся пенсионной реформе, россияне опасаются роста безработицы, снижения рождаемости и продолжительности жизни, сообщил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

"Сказать, что тема пенсионных накоплений волнует наше общество, значит, ничего не сказать. С 14 по 30 июня 2016 года в адрес президента поступило 128 обращений по вопросам пенсионного обеспечения, в 2017 году их было уже 182, а вот в нынешнем году количество обращений в адрес президента за те же две недели увеличилось в 20 раз", - сказал Федотов в среду на заседании СПЧ, посвященном проекту пенсионной реформы.

По его словам, в 30% случаев россияне высказывают опасения, что повышение пенсионного возраста приведет к росту уровня безработицы в стране, как для пожилых, так и для молодых граждан.

"Более 28% заявителей критикуют законопроект, а 18% считают, что снижение пенсионного возраста приведет к снижению рождаемости, в связи с тем, что пожилые люди не смогут оказывать посильную помощь детям в воспитании внуков", - отметил глава СПЧ.

Более 10% обратившихся считают, что законопроект приведет к снижению продолжительности жизни, особенно для мужчин, работающих в тяжелых условиях, отметил Федотов.

Авторы 6% обращений считают, что законопроект об изменении пенсионного законодательства противоречит части 2 статьи 55 Конституции РФ, в соответствии с которой не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, а ещё 4% заявляют о необходимости вынести этот вопрос на референдум, сообщил председатель СПЧ.