Федотов назвал повышение пенсий целью изменения пенсионного законодательства

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Повышение пенсионного возраста должно сопровождаться увеличением собираемости пенсионных отчислений и эффективности расходования средств Пенсионного фонда, считает председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

"Сегодня повышение пенсионного возраста направлено в первую очередь на решение двух задач, как мне кажется: преодоление дефицита бюджета Пенсионного фонда, и повышение уровня пенсий по старости, которые я бы предложил всё-таки именовать пенсии по возрасту", - сказал Федотов в среду на специальном заседании СПЧ, посвященном проекту пенсионной реформы. Он отметил, что "само по себе повышение пенсионного возраста эти задачи не решает".

"Необходимы, помимо прочего, меры по повышению собираемости пенсионных отчислений. До сих пор серьезная доля работников находится в тени, получая зарплату в конвертах.

"Кроме того, необходимо тщательным образом проверить эффективность расходования средств самого Пенсионного фонда", - добавил глава СПЧ.

Также, по его словам, остаётся непроясненным вопрос с накоплениями граждан, не доживших до пенсионного возраста.

Председатель Совета отметил, что ещё в 1995 году в концепции реформы системы пенсионного обеспечения было закреплено, что решающим фактором нагрузки на пенсионную систему является пенсионный возраст.

"В этом документе стратегического планирования 1995 года правительство признало, что повышение пенсионного возраста необходимо. В качестве срока, когда должен будет начаться переход к повышению возраста с целью увеличения размера пенсий было названо второе десятилетие 21 века", - сказал Федотов.

Он напомнил, что министром экономики тогда был член СПЧ Евгений Ясин, отметив, что его прогноз оказался "более чем точным".