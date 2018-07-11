Генсек НАТО заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что Россия не представляет непосредственной угрозы для какой-либо из стран альянса, однако ее политика стала более напористой.

"Мы не видим немедленной угрозы для кого-либо из союзников по НАТО, однако мы видим намного более напористую Россию, которая использует силу против своих соседей", - сказал он.

При этом он упомянул конфликты на Украине и в Грузии, наличие российских "войск в Молдавии против воли ее правительства", действия России в киберпространстве и "многую другую пагубную активность России".

В то же время он напомнил, что даже в годы холодной войны Норвегия могла поддерживать рабочие отношения с Россией. Столтенберг отметил, что его подход к отношениям с Россией состоит в необходимости поддержания единства НАТО; в этом случае реально вести политический диалог с РФ.

Также он допустил возможность улучшения отношений между НАТО и Россией, однако не смог назвать сроки подобного развития событий.

Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс по-прежнему не приемлет присоединения Крыма к России, но это, по его мнению, не повод изолировать Москву. "Мы по-прежнему не признаем присоединения Крыма, вмешательство в выборы других стран, но из-за этого нельзя изолировать Россию", - сказал он.

По его словам, примеры, когда Россия "вмешивалась во внутренние дела других государств, мы (НАТО - ИФ) видели в Солсбери, в Черногории".

"Для меня это не аргумент в пользу изоляции России. Чтобы мы перестали разговаривать с Россией. Я думаю наоборот, когда отношения напряжены, важно разговаривать с Россией, чтоб снизить напряженность", - сказал Столтенберг. Он выразил уверенность в необходимости диалога с Россией, "даже если мы (НАТО) не верим в улучшение отношений".

"Мы должны говорить с Россией, чтобы выстроить сложные отношения", - отметил он.