В России

Глубоко модернизированные "Белые лебеди" поступят военным в 2022 году

Первый новый Ту-160М будет передан ВКС в 2021 году

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Модернизированные строевые ракетоносцы Ту-160М начнут поступать военным в 2022 году, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Туполева" Александр Конюхов.

"Первый вылет опытного модернизированного Ту-160 состоится в 3-4 квартале 2019 года, первый серийный модернизированный самолет строя Ту-160М планируется передать ВКС в 2022 году",- заявил Конюхов во время посещения заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко Казанского авиазавода имени Горбунова (КАЗ, филиал ПАО "Туполев", входит в ОАК).

Глава "Туполева" отметил, что постепенно модернизацию пройдут все существующие строевые самолеты Ту-160.

"Первый новый самолет Ту-160М в модернизированном облике должен быть передан ВКС в 2021 году",- сказал Конюхов.

По его словам, сейчас идет подготовка производственной базы Казанского авиазавода к этим работам.

"Параллельно мы готовимся к реализации программы серийной модернизации самолетов строя - разрабатывается конструкторская документация, изготавливаются опытные образцы систем",- отметил глава "Туполева".

Замглавы военного ведомства Криворучко в четверг провел совещание по вопросу исполнения государственного оборонного заказа Казанским авиазаводом. Он также оценил производственные мощности КАЗ, где планируется в будущем развернуть производство перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.

Ранее Конюхов сообщил "Интерфаксу", что летные испытания модернизированного "стратега" Ту-160 займут около трех лет - с 2019 по 2021 год.

По его словам, параллельно будут проводиться летные испытания и новых "стратегов" уже в облике Ту-160М2.

"Опытно-конструкторские работы (ОКР) по модернизации завершатся испытаниями самолета Ту-160М. Далее результаты этого ОКРа будут распространены как на модернизацию самолетов в строе, так и на постройку новых самолетов", - сказал глава "Туполева".

Он подчеркнул, что эти работы будут вестись параллельно - "мы будем как строить новые самолеты, так и модернизировать самолеты в строе".

Первый полет Ту-160М "Петр Дейнекин"

Как сообщалось, 25 января президенту РФ Владимиру Путину был продемонстрирован полет нового стратегического ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь", производство которого восстанавливают на Казанском авиазаводе. По своим тактико-техническим характеристикам и составу оборудования Ту-160 (№804), получивший имя "Петр Дейнекин" в честь первого главкома ВВС России, в основном соответствует серийным Ту-160. В дальнейшем самолет будет доведен до соответствия техническому облику модернизированных Ту-160М.

В Объединенной авиастроительной корпорации "Интерфаксу" сообщили, что эффективность новой модификации стратегического ракетоносца Ту-160М будет увеличена на 60% по сравнению с базовым самолетом.

Создание Ту-160М2

Параллельно "Туполев" ведет работы по созданию Ту-160М2 - новейшей модификации стратегического ракетоносца. Госконтракт между Минобороны РФ и ПАО "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М2 предусматривает создание 10 самолетов стоимостью 15 млрд рублей каждый. Выполнение контракта позволит обеспечить полную загрузку завода до 2027 года.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

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Теги: Ту-160М, ПАК ДА

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