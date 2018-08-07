"Туполев" готов представить первый опытный образец Ту-22М3М

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Создан первый опытный образец глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Туполев".

"16 августа состоится выкатка глубоко модернизированного дальнего многорежимного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М", - заявил сотрудник пресс-службы. Он отметил, что после этого самолет приступит к наземным испытаниям и подготовке к первому вылету.

В апреле глава "Туполева" Александр Конюхов сообщил "Интерфаксу" о скором завершении работ по глубокой модернизации дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. "На первом опытном образце глубоко модернизированного Ту-22М3М завершаются сборочные работы и подготовка к первому вылету, запланированному на третий квартал 2018 года", - заявлял в апреле Конюхов.

Он подчеркнул, что модернизация позволит расширить боевые возможности самолета, а также значительно продлить сроки эксплуатации парка дальних ракетоносцев-бомбардировщиков ВКС РФ.

"В рамках глубокой модернизации разработано новое современное цифровое радионавигационное, связное, радиотехническое, общесамолетное оборудование, система управления оружием, новый информационно-управляющий комплекс",- сказал Конюхов.

По его словам, значительная часть нового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) унифицирована с Ту-160М.

В начале января источник "Интерфакса" в авиационной отрасли сообщил, что "Туполев" в 2018 году начнет модернизировать дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, находящиеся на вооружении ВКС РФ.

По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. Российские военные активно применяли Ту-22М3 для ударов по ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии - самолеты взлетали с территории РФ, совершали перелет над территорией Ирана и Ирака и наносили групповой удар по террористам.