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Главный редактор "Коммерсанта" Яковлев временно покинет свой пост

Есть обновление от 20:45

Его обязанности будет исполнять гендиректор издательского дома Желонкин

Главный редактор "Коммерсанта" Яковлев временно покинет свой пост
Главный редактор газеты "Коммерсантъ" Сергей Яковлев
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Шеф-редактор издательского дома "Коммерсантъ" и главный редактор одноименной газеты Сергей Яковлев временно покинет свой пост в силу личных обстоятельств, сообщил "Интерфаксу" гендиректор издательского дома Владимир Желонкин.

"В силу личных обстоятельств Яковлев попросил отпустить его в отпуск сроком примерно на год", - сказал Желонкин, который будет временно исполнять обязанности Яковлева.

Гендиректор издательского дома подчеркнул, что для него решение Яковлева стало полной неожиданностью.

"Яковлев не будет исполнять обязанности с понедельника. Он не увольняется из "Коммерсанта". Надеемся, что он вернется к исполнению обязанностей", - сказал Желонкин.

По его словам, он сам назначен врио главного редактора газеты и шеф-редактора издательского дома. Желонкин затруднился спрогнозировать, когда будет назначен постоянный главред.

В свою очередь, источник в издательском доме сообщил, что "Яковлев попросил об отпуске в силу совокупности причин, у него появились и внезапные обстоятельства, повлиявшие на это решение".

Яковлев работал в ИД "Коммерсантъ" с 1997 года, начинал в качестве литературного редактора, затем был выпускающим редактором. В 1999 году стал главным редактором экономического еженедельника "Коммерсантъ-Деньги".

В 2014 году был назначен главным редактором газеты "Коммерсантъ".

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Теги: Коммерсантъ
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