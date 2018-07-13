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"Черный археолог" нашел в Красноярском крае уникальное захоронение XVII века

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Житель Канска Красноярского края с помощью металлоискателей обнаружил на территории города несколько предметов, которые археологи датировали XVII-XVIII вв., сообщил агентству "Интерфакс" научный сотрудник Красноярского краеведческого музея Сергей Фокин.

"Был найден топор, медные изделия, предположительно ритуального характера, стеклянные бусы, медный крючок, на который вешался колчан для оружия. Эти предметы нашел местный житель, хотя подобные поиски незаконны. Я убедил его все сдать в музей, потому что это очень редкая находка для Сибири периода, когда сюда только пришли русские", - пояснил Фокин.

Когда специалисты прибыли на место обнаружения артефактов, оказалось, что там находится целое захоронение примерно XVII-XVIII вв., которое принадлежит культуре одного из коренных народов Сибири.

"Этот период известен историкам только из письменных источников XVIII-XIX века, составленных со слов русских казаков-покорителей Сибири. При этом о реальной культуре, быте, традициях этих народов, которые жили здесь в момент прихода русских, мы знаем очень мало", - отметил сотрудник музея.

Он также уточнил, что найденный в захоронении топор свидетельствует о хорошо налаженной торговле и товарообмене между русскими и местным населением, поскольку сами коренные народы топоры не делали.

Находки в ближайшее время доставят в Красноярский краеведческий музей для более подробных исследований.

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Теги: Красноярский край

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