Матвиенко заподозрила, что глава Почты России считает зарплаты почтальонов не царским вопросом

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь раскритиковала гендиректора "Почты России" Николая Подгузова, который, по ее мнению, не в курсе, что почтальоны на местах получают зарплату ниже МРОТ.

"Мы еще раз почитали эти справки: очень стыдно за руководителя "Почты", который вообще не владеет... Ну не царское дело, наверное, почтальонами заниматься, а это как путейщик на железных дорогах, так и почтальон - основная опорная фигура во всей системе почты", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.

Она отметила, что сенаторы разбирались с положением почтальонов в регионах и намерены проводить эту работу и дальше. В частности, они обнаружили, что почтальоны в некоторых регионах по-прежнему получают зарплату ниже МРОТ.

"Поручено Дмитрию Федоровичу Мезенцеву (глава комитета СФ по экономической политике) все это обобщить, направить Подгузову все эти материалы. Может быть, он из наших материалов узнает реальное положение дел на почте. Чтобы он принял меры и доложил нам о том, что сделано", - сказала спикер Совета Федерации.

Она отметила, что до сих пор речь идет о зарплатах в 6-8 тыс. рублей, несмотря на то, что с 1 мая вступил в силу закон о МРОТ.

27 июня Матвиенко также раскритиковала гендиректора госкомпании "Почта России" Подгузова, отчитав его за "игры" с беспилотниками на фоне низких зарплат почтальонов.