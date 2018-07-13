"Почта России" ответила Валентине Матвиенко на критику зарплат сотрудников

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В пресс-службе "Почты России" ответили на критику спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая раскритиковала гендиректора организации Николая Подгузова, заявив, что почтальоны на местах получают зарплату ниже МРОТ.

В "Почте России" заявили, что зарплаты сотрудников в регионах РФ выплачиваются в строгом соответствии с трудовым законодательством.

"Сотрудники предприятия, работающие на полную ставку, получают заработные платы не ниже МРОТ, предприятие активно привлекает почтальонов и операторов для работы в отделениях почтовой связи. Все выплаты работникам производятся в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ", - говорится в сообщении "Почты России".

Ранее на заседании Совфеда Матвиенко указала, что сенаторы разбирались с положением почтальонов в регионах и обнаружили, что почтальоны в некоторых регионах по-прежнему получают зарплату ниже МРОТ.

В пресс-службе "Почты России" напомнили, что в организации работает около 350 тыс. человек. 85% сотрудников предприятия состоит из основного производственного персонала - это около 300 тыс. человек.

"Более 65 тыс. из них работает на неполной ставке, а в отдаленных и малонаселенных пунктах занятость почтальона часто не превышает 3 дней в неделю по три часа", - пояснили в "Почте".

Размер фактической заработной платы сотрудников "Почты России" формируется с учетом фактической занятости и отработанных часов. При этом ежемесячный совокупный доход почтальонов и операторов почтовых отделений составляет 11 163 рубля, что соответствует уровню МРОТ. Также соблюдаются надбавки и региональные коэффициенты, которые выплачиваются дополнительно к основному окладу работника, заявили в ФГУП.

С 1 марта на 5% были повышены зарплаты всех сотрудников основного производства городских отделений почтовой связи, отметили в "Почте".