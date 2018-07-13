Российские граждане стали банкротиться почти в полтора раза чаще

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российские суды в январе-июне 2018 года признали банкротами 19 тысяч 53 граждан, на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из сообщений арбитражных управляющих, опубликованных в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Этот показатель подталкивает вверх сложная ситуация в экономике и распространение среди граждан информации о возможности "социального рестарта", которую дает процедура несостоятельности.

Заявителями в делах о банкротстве граждан, как правило, выступают они сами. В первом полугодии 2018 года они инициировали 84,5% процедур, в отношении которых раскрыты такие данные. Кредиторы выступили инициаторами более 14% дел, ФНС - 1,3% дел.

Рост числа личных банкротств вызван двумя основными факторами, первый из которых - экономический. Сокращение реальных располагаемых доходов населения продолжается уже четвертый год подряд, отмечает доцент кафедры финансового менеджмента факультета госуправления МГУ Ольга Львова. За 2017 год они снизились на 1,7% в реальном выражении по сравнению с 2016 годом.

Львова также обращает внимание на то, что Банк России прогнозирует снижение темпов прироста расходов домохозяйств на конечное потребление. В 2018 году по базовому сценарию они составят 3,3-3,8%, в 2019 году - 2,8-3,3%, в 2020 году - 2,5-3%. "Это может повлиять на рост банкротств среди физических лиц", - говорит Львова.

Второй фактор - это распространение знаний о тех возможностях "рестарта", которые дает процедура несостоятельности, отмечают эксперты. "Увеличению количества банкротств физических лиц способствует повышение информированности граждан о преимуществах процедуры и отработка технологий их сопровождения арбитражными управляющими", - говорит руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

На 100 тыс. человек населения в России в среднем приходится 47 банкротов. Самая высокая "плотность" банкротств в Вологодской, Рязанской областях и Калмыкии (157, 95 и 91 человек на 100 тыс. населения соответственно).

За три года существования института личного банкротства процедуру начали 69,3 тыс. граждан. Это, по оценкам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), 9,7% от общего числа потенциальных банкротов. К ним ОКБ относит граждан, которые имеют долг более 500 тыс. рублей и просрочку платежа на 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. На 1 июля 2018 года под это определение подпадали 714 тыс. россиян.

Основным сдерживающим фактором роста числа личных банкротств является дороговизна и сложность процедуры, говорит советник юридической фирмы Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин. Увеличить число тех, кто может ей воспользоваться, могло бы принятие закона об упрощенной процедуре личного банкротства, который делает необязательным привлечение арбитражного управляющего для проведения процедуры несостоятельности граждан с долгами до 700 тыс. рублей, что снижает затраты. Однако это документ уже второй год находится в стадии согласования, отмечает Лотфуллин.

Может увеличить количество личных банкротств и вступление в силу принятого Госдумой в июле 2018 года в первом чтении правительственного законопроекта, снижающего размер штрафов за нарушения для финансовых управляющих. "Снижение административного давления на управляющих будет способствовать доступности процедур для потенциальных банкротов, а следовательно, сокращению социальной напряженности в обществе и более полной реализации идеи "экономического рестарта" для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию", - говорит Юхнин.