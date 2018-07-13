Со здания кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" сняли арест

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Здание сгоревшего кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек, передано властям региона, сообщили агентству "Интерфакс" осведомленные источники в пятницу.

"В начале недели глава СКР Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших заявил о скором снятии ареста со здания ТРЦ, его дальнейшую судьбу определят региональные власти", - сказал собеседник агентства.

Еще один знакомый с ситуацией источник уточнил, что "арест уже снят, в ближайшее время начнется снос здания". По предварительному плану, работы по демонтажу начнутся на следующей неделе.

В свою очередь координатор "Общественного центра помощи" пострадавшим на пожаре в "Зимней вишне" Дмитрий Малинин в беседе с журналистами заявил, что считает снос здания преждевременным.

"Я вижу риск в том, что у защиты обвиняемых появляется вариант раскачивать целостность собранных доказательств ходатайствами экспертиз, которые не смогут провести без наличия здания", - сказал Малинин.

В пресс-службе обладминистрации агентству сообщили, что информация по зданию " Зимней вишни" в ближайшее время будет опубликована.

В середине мая врио губернатора Сергей Цивилев на своей странице "Вконтакте" заявил о предстоящем сносе здания. На следующий день он дал старт сносу комплекса зданий торгового центра. Он отметил, что до 1 сентября все демонтажные работы будут завершены, а на месте ТРЦ будет обустроен сквер. На следующий день публикация в социальной сети была удалена, а через три дня работы по демонтажу были приостановлены, так как здание ТРЦ находилось под арестом.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.