В Кемерове начнут сносить ТЦ "Зимняя вишня"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кемерово в субботу начнется демонтаж зданий торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", в результате пожара в котором в марте погибли 60 человек; на месте снесенного строения появится сквер.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе обладминистрации, снос ТРЦ необходим потому, что "Зимняя вишня" всегда "будет ассоциироваться с гибелью ни в чем не повинных людей". К тому же, здание после пожара непригодно к дальнейшей эксплуатации: сгорели все основные несущие конструкции.

13 июля врио губернатора Сергей Цивилев встретился с семьями погибших и пострадавшими при пожаре в "Зимней вишне". "Все вместе обсуждали предложение о ликвидации ТРЦ и согласились, что это необходимо. Было подписано соответствующее соглашение. С 14 июля начнется демонтаж здания", - сказал собеседник агентства.

К 19 июля в Кемерово прибудет специальная тяжелая техника, с помощью которой разберут и вывезут сначала металлические, потом железобетонные конструкции. Каждый этап демонтажа продлится 40 дней.

Во время встречи Цивилева с родственниками погибших был принят проект будущего сквера. До 1 сентября будет проведено благоустройство стихийного мемориала в память о погибших при пожаре.

Ранее информированные источники сообщили агентству, что в начале недели глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин снял арест со здания ТРЦ "Зимняя вишня", его дальнейшую судьбу должны были решить региональные власти.

Между тем, координатор "Общественного центра помощи" пострадавшим на пожаре в "Зимней вишне" Дмитрий Малинин заявлял, что считает снос здания преждевременным. "Я вижу риск в том, что у защиты обвиняемых появляется вариант раскачивать целостность собранных доказательств ходатайствами экспертиз, которые не смогут провести без наличия здания", - сказал он в беседе с журналистами.

Цивилев объявил о предстоящем сносе здания еще в середине мая. Работы начались, однако через три дня были приостановлены, так как здание ТРЦ находилось под арестом.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.