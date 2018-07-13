В России

Минобороны РФ ответило на возмущение Сеула в связи с патрулированием нейтральных вод

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Южная Корея и Япония поднимали истребители для сопровождения двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые пролетели над нейтральными водами Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана, сообщили в пятницу в министерстве обороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. Самолеты дальней авиации сопровождались экипажами многоцелевых истребителей Су-35С", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В миреСеул обвинил российские Ту-95 в нарушении опознавательной зоны южнокорейской ПВОЧитать подробнее

Военные заявили, что на отдельных этапах маршрута российские Ту-95МС сопровождались истребителями F-15, F-16 ВВС Южной Кореи, а также F-2A ВВС Японии.

В Минобороны РФ заявили, что во время полета Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана.

"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - говорится в сообщении.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минобороны, Южная Корея, Япония, Ту-95

Новости по теме

В России
Со здания кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" сняли арестСо здания кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" сняли арест
Торговый центр передали властям, по предварительным данным, на следующей неделе начнется его демонтажПодробнее
 СКР предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачейСКР предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачей
Они будут касаться некачественной медпомощи и сокрытия нарушений в этой сфере, а также незаконной медицинской деятельностиПодробнее
 Мать Сенцова попросила президента России помиловать сынаМать Сенцова попросила президента России помиловать сына
Сам Сенцов ранее отказался писать прошение о помилованииПодробнее
 Главный редактор "Коммерсанта" Яковлев временно покинет свой постГлавный редактор "Коммерсанта" Яковлев временно покинет свой пост
Его обязанности будет исполнять гендиректор издательского дома ЖелонкинПодробнее
Superjet-100 аварийно сел в Раменском на запененную полосу из-за невыхода шассиSuperjet-100 аварийно сел в Раменском на запененную полосу из-за невыхода шасси
Никто из находившихся на борту не пострадалПодробнее
 Минтруд призвал увязать пенсионную реформу с коррекцией миграционной политикиМинтруд призвал увязать пенсионную реформу с коррекцией миграционной политики
Граждане РФ должны иметь преимущество перед мигрантами при поиске работы, считают в ведомствеПодробнее
 В Кремле назвали сложным грядущий саммит США и РФВ Кремле назвали сложным грядущий саммит США и РФ
Песков ответил на критику "Северных потоков" со стороны Трампа, назвав их чисто коммерческими проектамиПодробнее
 РФ сократит время полета космонавтов на МКС с двух суток до 1,5 часовРФ сократит время полета космонавтов на МКС с двух суток до 1,5 часов
В ночь на вторник впервые в истории за 3,5 часа до МКС добрался космический грузовик "Прогресс"Подробнее
 Пропавшего английского болельщика ранее разыскивали в Нижнем НовгородеПропавшего английского болельщика ранее разыскивали в Нижнем Новгороде
Друг британца сообщил, что последний раз его видели в Самаре, а его банковская карта использовалась в МосквеПодробнее
 Адвокат бывшего члена правления "Интер РАО" Цуркан назвал детали обвиненияАдвокат бывшего члена правления "Интер РАО" Цуркан назвал детали обвинения
Подзащитную Ивана Павлова обвинили в работе на молдавские спецслужбыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 июля6 фото
13 июля
Фотохроника 13 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото
12 июля
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе ДемпартииВ миреФлакон из-под нервнопаралитического вещества нашли в доме отравленного британца в ЭймсбериВ миреГреция решила выдать россиянина Винника ФранцииВ миреЕврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТОСпортИлюмжинов пообещал обжаловать отстранение с поста президента ФИДЕМоскваНачальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнением

Минздрав РФ прокомментировал сообщения о росте ВИЧ-инфекции в регионах

Флакон из-под нервнопаралитического вещества нашли в доме отравленного британца в Эймсбери

Флакон из-под нервнопаралитического вещества нашли в доме отравленного британца в ЭймсбериЭксперты подтвердили, что вещество, которое содержалось внутри, соответствует составу "Новичка" Подробнее

Фотохроника 13 июля

Фотохроника 13 июля6 фото

США предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе Демпартии

США предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе ДемпартииПо версии американской прокуратуры к хакерской атаке причастны сотрудники ГРУ, но на исход выборов эта "атака" не повлияла Подробнее

Рынок акций РФ вырос четвертую неделю подряд в преддверии саммита США-РФ

Совбез ООН принял резолюцию об оружейном эмбарго против Южного Судана

Трамп прибыл на чаепитие с королевой Елизаветой II в Виндзорский замок

Ошибочно депортированного экс-телохранителя бен Ладена вернут в Германию

Цены на нефть перешли к росту, но завершили неделю в минусе

Выдворенную из Израиля в РФ авиадебоширку обвинили в хулиганстве и побоях

Минобороны РФ ответило на возмущение Сеула в связи с патрулированием нейтральных вод

Голикова пожелала успеха сборной Англии в борьбе за третье место ЧМ

В молдавской разведке заявили, что узнали о деле Карины Цуркан из прессы

Посольство США на Украине призвало РФ освободить Сенцова

Арестован бывший глава минздрава Дагестана

В Египте сошел с рельсов пассажирский поезд

При взрыве на предвыборном митинге в Пакистане погибли 65 человек

Собянин уволил чиновника, курировавшего унитарные и казенные предприятия

ЦБ вывел из-под повышенных коэффициентов риска кредиты ГОЗ и санкционным компаниям

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru