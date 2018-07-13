Минобороны РФ ответило на возмущение Сеула в связи с патрулированием нейтральных вод

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Южная Корея и Япония поднимали истребители для сопровождения двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые пролетели над нейтральными водами Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана, сообщили в пятницу в министерстве обороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. Самолеты дальней авиации сопровождались экипажами многоцелевых истребителей Су-35С", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные заявили, что на отдельных этапах маршрута российские Ту-95МС сопровождались истребителями F-15, F-16 ВВС Южной Кореи, а также F-2A ВВС Японии.

В Минобороны РФ заявили, что во время полета Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана.

"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - говорится в сообщении.