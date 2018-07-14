Минобороны Южной Кореи вызывало военного атташе России из-за полета Ту-95

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейское Минобороны вызвало российского военного атташе по поводу нарушения российскими военными самолетами опознавательной зоны южнокорейской ПВО (KADIZ), сообщает агентство "Ренхап".

"(Нарушение - ИФ) российскими военными самолетами не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в северо-восточной Азии. И поскольку существует вероятность столкновения в воздухе, мы призываем Россию осознать всю серьезность ситуации и принять необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов", - цитирует агентство слова представителя южнокорейского оборонного ведомства, сказанные российскому военному атташе Андрею Фалилееву.

Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщили, что два российских военных самолета в пятницу четыре раза нарушили опознавательную (идентификационную) зону ПВО Южной Кореи.

В свою очередь в Минобороны России сообщили, что Южная Корея и Япония поднимали истребители для сопровождения двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Военные заявили, что на отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождались истребителями F-15, F-16 ВВС Южной Кореи, а также F-2A ВВС Японии.