Потерявшийся у сочинской горы Фишт подросток найден мертвым

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Подросток из Новосибирской области, пропавший 3 июля близ Сочи во время туристического похода в районе подножья горы Фишт, обнаружен мертвым.

"В труднодоступной местности обнаружено тело 13-летнего подростка", - сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета России.

Поисками пропавшего юного туриста занимались следователи и криминалисты следственного управления СК России по Краснодарскому краю, сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, егеря, альпинисты, поисковые отряды "Лиза Алерт" и волонтеры.

По данным следствия, 3 июля 2018 года мальчик в составе туристической группы, в которую вошли десять детей в возрасте от 11 до 16 лет и трое взрослых, проходил через лесистую местность в двух километрах от села Бабук-Аул. В какой-то момент ребенок исчез из видимости членов группы.

"При поисках мальчика был найден его рюкзак, а сегодня обнаружено его тело", - уточнили в следственном ведомстве.

Как сообщается, следователями установлено, что ребенок приехал из Новосибирской области в Краснодарский край к своим родственникам.

"Как только следователям стало известно о его исчезновении, незамедлительно была организована доследственная проверка и возбуждено уголовное дело. (...) Поиски ребенка не прекращались ни на минуту. Были привлечены вертолеты, беспилотные летательные аппараты и другая специальная техника", - отмечается в сообщении.

При расследовании обстоятельств исчезновения ребенка следователями уже допрошены все участники похода, "который в установленном порядке нигде зарегистрирован не был", а также родственники мальчика и лица, контактировавшие с ребенком до похода в лес.