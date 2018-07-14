У экспертов нет сомнений в подлинности останков царевича Алексея и княжны Марии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Накануне столетия со дня гибели последнего русского императора Николая II и членов его семьи эксперты отмечают, что никаких материалов, позволяющих усомниться в подлинности найденных под Екатеринбургом останков детей самодержца - цесаревича Алексея и великой княжны Марии - не найдено.

"Анализ архивных источников в совокупности с данными, полученными в ходе следственных действий, подтверждает вывод о том, что хранящиеся в настоящее время в Новоспасском монастыре останки действительно принадлежат Алексею и Марии", - заявил "Интерфаксу" источник в межведомственной рабочей группе по вопросам, связанным с исследованием и захоронением останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовых.

По словам собеседника агентства, за все годы работы экспертов и следователей "никаких иных документов, которые могли бы опровергнуть выводы следствия и межведомственной рабочей группы (о подлинности останков - ИФ) обнаружено не было".

Источник напомнил, что вывод сделан на основании целого комплекса исторических исследований и экспертиз, в том числе сравнительной молекулярно-генетической экспертизы. Так, ученые сравнили ДНК Александра III с останками Николая II и царевича Алексея, которые были найдены под Екатеринбургом, и установили родство трех поколений Романовых по мужской линии: Александр III - Николай II - цесаревич Алексей.

Представитель рабочей группы подчеркнул, что "введение в широкий общественный и научный оборот значительного массива исторических свидетельств призвано подтвердить, что секретов вокруг событий 100-летней давности больше нет". "Обществу предоставлена полная и исчерпывающая информация обо всех обстоятельствах сокрытия и обнаружения останков Алексея и Марии", - заявил источник.

Тем не менее, последние несколько лет экспертизы "екатеринбургских останков", которые были найдены в захоронении близ Екатеринбурга в 1991 и в 2007 годах, продолжаются. Проведенные госкомиссией экспертизы указывали на то, что найденные в 1991 году тела принадлежат членам царской семьи - Николаю II, его супруге, их дочерям Ольге, Татьяне и Анастасии, а обнаруженные в 2007 году - цесаревичу Алексею и его сестре Марии. "Дополнительные генетические и судебно-медицинские экспертизы подтвердили подлинность останков Николя II, императрицы Александры Федоровны, Алексея и Марии", - подчеркнул представитель рабочей группы.

Вместе с тем Русская православная церковь выступила за проведение дополнительных более подробных и тщательных экспертиз, чтобы ни у кого не осталось сомнений в подлинности останков.

В настоящее время останки, найденные в 1991 году, захоронены в Петропавловском соборе Петербурга, а обнаруженные в 2007 году - находятся на хранении в Новоспасском монастыре Москвы.

На основании просьбы РПЦ проводился новый отбор проб и повторные эксгумации с целью сбора необходимого материала для исследований. В рамках следствия также производилась эксгумация захоронения императора Александра III - отца Николая II.

"Следственный комитет фактически подтвердил выводы межведомственной рабочей группы, проверил заключения экспертных групп, работавших в разное время по историческому и естественнонаучному направлениям (в том числе в 1990-х и 2000-х годах после обнаружения останков в 1991 году и 2007 году соответственно), представил новые заключения, подтверждающие подлинность останков (включая итоги эксгумации императора Александра III в ноябре 2015 года)", - сообщил источник.

Результаты экспертиз, проводимых в рамках возобновленного в 2015 году расследования по уголовному делу, в настоящее время изучаются церковной комиссией по проведению независимых исследований "екатеринбургских останков", образованной Церковью в октябре 2015-го, добавил источник.

При этом он обратил внимание на то, что "в феврале 2016 года на Архиерейском соборе Русской православной церкви Патриарх Кирилл дал позитивную оценку взаимодействию с правительством Российской Федерации и Следственным комитетом в деле идентификации "екатеринбургских останков", отметив, что в отличие от 90-х годов государство делает беспрецедентное количество шагов".

В связи с этим он сообщил, что "в настоящее время ожидаются выводы комиссии Церкви относительно принадлежности останков". "Решение о признании подлинности останков может быть принято на очередном заседании Архиерейского собора Русской православной церкви", - сказал представитель рабочей группы.