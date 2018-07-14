Исполнительный директор "Уралвагонзавода" упал со скалы во время похода

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Исполнительный директор "Уралвагонзавода" (УВЗ) Владимир Рощупкин госпитализирован с серьезными травмами после падения со скалы во время похода по реке Чусовой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Он вчера сорвался со скалы на одном из привалов. Получил рваные раны и травму головы. На вертолете его эвакуировали в больницу Екатеринбурга, где оказали медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых уточнил агентству, что происшествие под Нижним Тагилом полиция квалифицирует как несчастный случай.

"По предварительным данным, граждане в одном из живописнейших мест под Нижним Тагилом отдыхали на берегу водоёма, в котором купались. Это можно назвать несчастным случаем. Мужчина оступился и упал с высоты в воду. Он был доставлен в медучреждение. Предварительный диагноз - черепно-мозговая травма, рваные раны тела", - прокомментировал руководитель пресс-службы.

Он также добавил, что сотрудники полиции выезжали на место, опрашивали очевидцев происшествия, криминальный характер не усматривается.