СК подвел итоги экспертизы останков семьи Николая II

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Повторное комплексное исследование подтвердило подлинность останков императора Николая II и его семьи, расстрелянных 100 лет назад в Екатеринбурге, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"В настоящее время заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы, семь из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын.

"Результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи", - сказала Петренко.

Кроме того, по ее словам, из заключения молекулярно-генетической экспертизы по установлению биологического родства императора Александра III (эксгумирован в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга) и погибшего человека, идентифицированного как бывший император Николай II, "следует, что они являются родственниками на уровне отец - сын".

"После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение", - сказала представитель СКР.

Она добавила, что к производству экспертиз привлечены видные ученые, которые изучают и систематизируют порядка 2000 документальных первоисточников, в том числе обнаруженных в 2017-2018 годах в зарубежных архивах и музеях и никем не исследованных.

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению исполкома Уральского облсовета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, руководимого большевиками, был совершен расстрел российского императора Николая II и его семьи.

В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Они, по мнению следствия, принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге, их дочерям - Ольге, Татьяне, Анастасии, а также доктору и слугам.

После вскрытия захоронения под Екатеринбургом и проведения экспертиз останки членов царской семьи были захоронены в 1998 году в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек.

Многочисленные экспертизы утверждают, что останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и его сестре Марии.

Правительственная рабочая группа предложила провести 18 октября 2015 года церемонию захоронения в родовой усыпальнице Романовых в Петропавловской крепости останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии. При этом группа допустила возможность дополнительных исследований, чтобы развеять сомнения Церкви в подлинности "екатеринбургских останков".

Вслед за этим Следственный комитет возобновил расследование по уголовному делу о гибели членов царской семьи. Это позволило начать дополнительные экспертизы для подтверждения подлинности останков Алексея и Марии, хранящихся в Госархиве.

23 сентября 2015 года в Петропавловском соборе Петербурга в присутствии представителей Церкви были изъяты пробы из предполагаемых скелетов Николая II и его супруги, а также из одежды деда последнего императора - Александра II, в которой тот был в момент убийства. Новая генетическая экспертиза подтвердила подлинность черепов Николая II и императрицы Александры Федоровны. В ноябре 2015 года было проведено вскрытие гробницы Александра III.

Затем началось сравнение генетических материалов Николая II и его супруги с генетическим материалом Алексея и Марии, установление генотипа Александра III, выявление гемофилии в останках императрицы Александры Федоровны, ее дочерей и цесаревича Алексея. Кроме того, планировалось завершить исследование крови на одежде Александра II, предстояла работа по слугам и приближенным Николая II, которые были казнены вместе с царской семьей.

В свою очередь Русская православная церковь учредила специальную комиссию для изучения результатов нового исследования. В случае положительного заключения экспертиз о подлинности останков вопрос о признании их святыми мощами будет представлен епископату для рассмотрения.

Патриарх Кирилл заявил, что следствие по делу об убийстве семьи Николая II завершится, когда будет установлена истина. "Мною получены заверения на самом высоком уровне, что никакой торопливости и привязывания окончания следствия к тем или иным датам допущено не будет. Следствие продлится столько времени, сколько необходимо для того, чтобы установить истину", - сказал патриарх в феврале 2016 года на Архиерейском соборе в Москве.