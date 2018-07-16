Что случилось этой ночью: понедельник, 16 июля

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Празднование чемпионства по футболу во Франции, экспертиза останков царской семьи и наступающий саммит в Хельсинки

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- После того, как сборная Франции победила на чемпионате мира по футболу в Москве, французы во Франции решили отпраздновать это событие. Кое-кто весело прыгал с мостов, кое-кто устроил беспорядки.

- Следственный комитет закончил экспертизу останков, которые нашли в 1991 году под Екатеринбургом и предположили, что это захоронение царской семьи, расстрелянной в 1918 году. Это действительно семья последнего российского императора Николая II.

- Дональд Трамп прилетел в Хельсинки поучаствовать в саммите с Россией и встретиться с Владимиром Путиным. Предположительно, Путин сделает ему некоторые экономические предложения.

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