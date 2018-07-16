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В Краснодарском крае начали взимать курортный сбор

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Гостиницы, санатории и пансионаты пяти муниципальных образований Краснодарского края с понедельника стали взимать курортный сбор с отдыхающих - 10 рублей с человека в сутки, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"Для гостей сбор составит 10 рублей в сутки - в этом году мы установили минимальную планку. Взиматься он будет непосредственно в пансионатах, отелях и санаториях", - сказал глава региона.

Кондратьев напомнил, что жители Кубани курортный сбор платить не будут. "Кроме того, от сбора освобождены 19 льготных категорий граждан - это малоимущие, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий", - добавил он.

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Средства, собранные с отдыхающих, в полном объеме направят в бюджеты муниципальных образований, сообщил Кондратьев. За целевым расходованием средств будет следить созданный в крае Фонд развития курортной инфраструктуры, а также Общественный совет при этом Фонде.

"Деньги будут в полном объеме переданы в те муниципалитеты, где они были собраны. Подчеркну, курортный сбор будет решать проблемы курортной отрасли. Поэтому средства будут направлены только на развитие туристической инфраструктуры: благоустройство парков и скверов, пляжей, озеленение территорий. Курортные города и районы также готовят свои предложения по освоению средств", - заявил губернатор.

Ожидаемый в 2018 году объем поступлений составит порядка 70 млн рублей. "Это, конечно, небольшая сумма, но и она поможет поддержать курортные объекты в хорошем состоянии. Мы начинаем эксперимент лишь с середины лета. В следующем году поступлений будет в два раза больше", - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что курортный сбор в Краснодарском крае с 16 июля 2018 года вводится на территории пяти муниципальных образований: в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи и в Туапсинском районе.

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Теги: Краснодарский край

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