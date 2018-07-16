В Сочи снесут незаконно возведенный поселок на турмаршруте горы Аишхо

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Порядка 140 самовольных строений, расположенных на особо охраняемой природной территории курортного поселка Красной Поляны в Сочи, сносят по решению руководства резервата. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в понедельник.

Отмечается, что речь идет о временных строениях на туристическом маршруте "Аишхо", который проложен через уникальный уголок экосистемы Западного Кавказа. Кроме того, в этих местах есть запасы питьевой воды, которая идет в сочинские водозаборы.

"Временные шалаши пастухов, оборудованные здесь в 60-х годах прошлого века, были перестроены в дачи. Проблема самоволок поднималась неоднократно. В 2013 году хозяева домов на особо охраняемых землях даже предприняли попытку оформить свои объекты официально. Для групп туристического маршрута домики должны были стать временным приютом. Однако в конечном итоге стали постоянными строениями", - говорится в сообщении.

Ситуацией с возведением дачных домов заинтересовалась природоохранная прокуратура. Представители Роспироднадзора провели выездную проверку на территорию горы Аишхо и выявили многочисленные нарушения. После чего руководство Сочинского национального парка приняло решение о сносе самоволок.