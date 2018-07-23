Госдума подготовит изменения в правила сноса самовольных построек

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству подготовил ко второму чтению законопроект о поправках в Гражданский кодекс, согласно которым изменятся правила сноса самовольных строений, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст документа.

"В России изменятся правила сноса самовольных строений. Органы местного самоуправления (МСУ) смогут в ряде случаев без суда, под угрозой изъятия участка, обязать землевладельцев оформить самовольную постройку "по правилам" либо снести ее. Однако муниципальным властям запретят во внесудебном порядке добиваться сноса объекта недвижимости с зарегистрированным правом собственности. Соответствующий законопроект о поправках в Гражданский кодекс ко второму чтению подготовил думский комитет по госстроительству и законодательству", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что с осени 2015 года органы местного самоуправления вправе в определенных случаях сносить самострой без суда - например, если он находится в зоне с особыми условиями использования территорий, на землях общего пользования или в полосе отвода инженерных сетей.

Осенью 2017 года правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Гражданский кодекс, расширяющих полномочия местных властей. В мае он был принят в первом чтении. Как стало известно газете, ко второму чтению депутаты ограничили права местных властей - во внесудебном порядке можно решать лишь споры о строениях на государственной или муниципальной земле.

"Если речь о частном участке, то без суда можно обойтись в одном случае - если "сохранение таких построек создает угрозу жизни и здоровью граждан". Кроме того, запрещен внесудебный снос "самовольных" многоквартирных, жилых и садовых домов, а также строений, права на которые зарегистрированы в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН)", - отмечается в статье.

Издание, ссылаясь на текст документа, сообщает, что "проект отводит 3-12 месяцев на снос самовольной постройки и от полугода до трех лет на ее приведение в соответствие с требованиями. Мотивирует владельцев к исполнению предписания угроза изъятия земли, которое проводится в случае невыполнения требований в срок".

Также в законопроекте конкретизируется понятие самовольных построек: к ним не будут относиться объекты, возведенные с нарушениями, если есть все необходимые согласования и разрешения, а собственники не знали или не могли знать о наличии ограничений.

По словам опрошенных изданием юристов, после того, как соответствующие поправки в Гражданский кодекс будут приняты, власти не смогут проводить такой масштабный снос самостроя, как в Москве в 2016 году, пишут "Известия".