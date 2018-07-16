В МИД РФ удивились сообщениям о закрытии торгпредства Франции в Москве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Москва удивлена сообщениями о закрытии французского представительства по торговле и инвестициям в посольстве Франции в РФ, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.

"С удивлением ознакомились с комментариями неназванного французского дипломатического источника о том, что "французское торговое представительство в Москве закрывается из-за лишения МИДом России дипломатического статуса", - сказали в МИД РФ.

"Во-первых, французская сторона не уведомляла о закрытии представительства", - отметили в ведомстве.

"Во-вторых, российская сторона давно предлагает французским властям решить все вопросы с неурегулированностью статуса торгового представительства в соответствии с российским законодательством", - сказали в МИД.

"Если решение о закрытии торгпредства Франции было принято, то надо четко понимать - это исключительное желание французской стороны. Мы - за развитие торговых связей", - добавили в департаменте информации МИД.

Ранее в понедельник французский диписточник сообщил "Интерфаксу", что представительство по торговле и инвестициям посольства Франции в России лишено российским МИД дипломатического статуса и ликвидируется. "С завтрашнего дня представительство по торговли и инвестициям посольства Франции закрывается, сегодня последний день его работы", - сказал собеседник агентства. "Как сообщили сотрудникам, МИД РФ лишил представительство дипломатического статуса, поэтому оно полностью ликвидируется", - сказал он.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, причиной такого решения может быть якобы проводимая коммерческая деятельность представительства, осуществляемая на территории РФ.

Представительство по торговле и инвестициям посольства Франции занималось продвижением малого и среднего французского бизнеса в России, а также сопровождением французского бизнеса, работающего на территории Российской Федерации.