Франция подтвердила намерение закрыть торгпредство в Москве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Французские власти приняли решение закрыть Службу посольства Франции - представительство по торговле и инвестициям, обеспечивающую деятельность Business France в России после уведомления со стороны российских органов власти. Об этом говорится в коммюнике посольства Франции в Москве, поступившем в "Интерфакс".

Business France - государственная французская организации, выступающая партнером французских коммерческих компаний при экспорте их продукции за рубеж, а также продвигающая малый и средний бизнес.

"Французские власти приняли решение закрыть Службу посольства Франции, обеспечивающую деятельность Business France в России", - говорится в сообщении.

"Это решение, которое вступает в силу 16 июля 2018 года, принято в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства, что прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры", - отмечается в сообщении.

В коммюнике также отмечается, что работа представительства по торговле и инвестициям посольства в течение последних месяцев ухудшилась.

"В течение последних месяцев условия осуществления Business France своей деятельности в России значительно ухудшились, в частности, в связи с незаконными арестами, наложенными на его банковский счет, несмотря на то, что он защищен Венской Конвенцией, а также с выдворением его директора, обладающего дипломатическим паспортом", - говорится в сообщении.

"Действительно, местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации", - отмечается в тексте сообщения.

Ранее в понедельник французский диписточник сообщил "Интерфаксу", что представительство по торговле и инвестициям посольства Франции в России лишено российским МИД дипломатического статуса и ликвидируется. "С завтрашнего дня представительство по торговли и инвестициям посольства Франции закрывается, сегодня последний день его работы", - сказал собеседник агентства. "Как сообщили сотрудникам, МИД РФ лишил представительство дипломатического статуса, поэтому оно полностью ликвидируется", - сказал он.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, причиной такого решения может быть якобы проводимая коммерческая деятельность представительства, осуществляемая на территории РФ.

Представительство по торговле и инвестициям посольства Франции занималось продвижением малого и среднего французского бизнеса в России, а также сопровождением французского бизнеса, работающего на территории Российской Федерации.