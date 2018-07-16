Депутаты разрешат иностранным болельщикам приехать еще раз в Россию по Fan-ID

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Госдума начинает готовить законопроект о возможности посещать Россию болельщикам чемпионата мира по футболу до конца этого года по их паспорту болельщика (Fan-ID), сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников по итогам заседания совета Думы в понедельник.

"Дано поручение готовить законопроект в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина на предмет того, чтобы иностранные граждане, которые имеют паспорт болельщика, имели возможность до конца текущего года посещать нашу страну без получения визы по этому документу", - сказал Мельников.

Президент РФ Владимир Путин после финала чемпионата мира по футболу заявил, что иностранным болельщикам, которые имеют соответствующие паспорта, будет предоставлен безвизовый въезд в Россию до конца года.

"Я думаю, мы сделаем так: мы для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент паспорта болельщиков оформленные, мы для них сделаем безвизовый въезд до конца текущего года - многократный", - заявил Путин журналистам.

Накануне, открывая Гала-концерт в Большом театре, посвященный закрытию Чемпионата мира, президент пообещал, что российские власти продумают для болельщиков, полюбивших Россию, возможность максимально комфортно продолжить знакомство со страной.