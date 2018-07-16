В московских СИЗО насчитали два десятка иностранных болельщиков

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Около 20 иностранных болельщиков, прибывших в Россию на чемпионат мира по футболу и задержанных за различные преступления, содержатся в московских СИЗО, сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин. Он совместно с председателем СПЧ Михаилом Федотовым в понедельник посетил СИЗО-5 УФСИН по Москве, где содержатся в том числе иностранные болельщики.

"Болельщики находятся в трех разных СИЗО: в СИЗО-2, СИЗО-5 и СИЗО-6. В СИЗО-5 мы обнаружили шесть человек, в основном это карманники", - сказал Бабушкин "Интерфаксу" по итогам посещения. По его словам, в других СИЗО содержится "сопоставимое число, от 4 до 10 человек". "Всего их меньше 20 человек", - сказал он.

В свою очередь, Федотов, слова которого приводятся на сайте СПЧ, сообщил, что в ходе встречи все задержанные болельщики "просили о милосердии, ссылаясь на наличие многочисленных детей". "Здесь содержатся граждане Перу, Мексики, Колумбии, Ирана и Нигерии. Никаких жалоб на организацию питания или медицинского обслуживания в СИЗО они не высказывали", - отметил глава СПЧ.

Он сообщил, что администрация СИЗО проинформировала консульства всех стран, граждане которых содержатся в изоляторе, однако консульские работники Нигерии и Перу до сих пор не посетили арестованных соотечественников. "Придется вмешаться Совету и обратиться в МИД РФ с просьбой "пошевелить" диппредставительства этих стран", - отметил глава СПЧ.