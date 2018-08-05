Нигерия организовала выезд двух сотен болельщиков из России

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Второй самолет с нигерийскими болельщиками вылетел из Москвы в воскресенье утром, сообщил "Коммерсант". На борту находились 218 человек, приехавших на чемпионат мира по футболу по Fan ID (паспорту болельщика), среди них тринадцать детей.

Предыдущий рейс в середине июля вернул домой около ста нигерийцев.

Полеты организуют власти Нигерии, чтобы вернуть на родину граждан, оставшихся в России без обратного билета. Многие из них планировали пересечь российскую границу, пользуясь упрощенными правилами въезда, и остаться работать или получить политическое убежище. Они не знали, что Fan ID позволяет въехать в страну без визы, но не дает разрешения на работу. Части из них, как рассказал глава волонтерской организации "Альтернатива" Олег Мельников, аннулировали обратные билеты.

Африканцы начали требовать помощи властей вместе с правозащитниками. Они организовали пикет у консульства Нигерии. До 26 июля Россия не могла депортировать иностранцев, поскольку их пребывание по Fan ID было легальным. Поэтому президент Нигерии Мухаммаду Бухари подписал специальный указ о доставке своих граждан домой.