В России

Трамп поблагодарил Путина за готовность продолжить открытый диалог

Есть обновление от 19:21

Президент США надеется, что его встречи с российским коллегой будут частыми

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен президенту РФ Владимиру Путину за готовность продолжить открытый диалог, и заявил о согласии "часто встречаться в будущем".

"Сегодня было несколько конструктивных часов, проведенных вместе. И это очень важно для обеих наших стран. Важно продолжить эту беседу, и мы согласились в том, что скорее всего будем часто встречаться в будущем, и надеемся, что решим все проблемы, которые мы обсуждали сегодня. Еще раз: президент Путин, благодарю вас", - заявил Трамп на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита.

"Сегодняшняя встреча - это только начало длительного процесса. Но мы первый шаг сделали к лучшему будущему, к будущему, в котором будет прочный диалог и много размышлений. Наши ожидания базируются на реальной цели, но мы желаем дружбы, сотрудничества и мира", - сказал Трамп.

"Я думаю, что могу это сказать не только от имени Америки, но и от имени России: президент Путин, я хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы присоединились ко мне, к этой дискуссии и в том, что вы продолжили открытый диалог между нашими странами", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что у России и США есть длительная традиция дипломатии "для всеобщего блага".

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Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин
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