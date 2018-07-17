Бывшую сотрудницу больницы в Хабаровске заподозрили в ложном звонке о бомбе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали 41-летнюю жительницу Хабаровска по подозрению в "телефонном терроризме", сообщает пресс-служба управления МВД по Хабаровскому краю во вторник.

"В дежурную часть УМВД России по Хабаровску 16 июля поступило сообщение от неизвестного об опасности для посетителей и пациентов одной из больниц краевого центра. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана бывшая сотрудница лечебного учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемая была уволена из больницы "по отрицательным мотивам". Полицейские продолжают проверку.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник пациенты, в том числе и реанимационного отделения, и сотрудники первой краевой клинической больницы в Хабаровске были эвакуированы после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. На месте работали сотрудники полиции и МЧС. Здание было осмотрено кинологами. Угроза не подтвердилась.