Женщинам-заключенным в томском СИЗО разрешили пользоваться косметикой

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Руководство следственного изолятора в Томске после вмешательства регионального уполномоченного по правам человека согласилось разрешить женщинам, попавшим в учреждение, пользоваться косметикой, сообщила журналистам во вторник омбудсмен Елена Карташова.

"Был запрет на пользование декоративной косметикой для женщин, попавших в следственный изолятор, и мы получали много жалоб. Мы провели работу с руководством изолятора, они пошли нам на встречу, и теперь косметикой пользоваться можно", - сказала Карташова.

Омбудсмен отметила, что ей удалось убедить руководство ФСИН, что ничего опасного в декоративной косметике нет. "Тушь, помада - ничего в них страшного нет. Некоторые хотят выглядеть лучше на свиданиях, некоторые имеют дефекты на лице и хотят их скрыть. Но внутренние документы были написаны так, что можно разрешить, а можно и запретить пользоваться косметикой", - подчеркнула Карташова.

По ее словам, аппарату уполномоченного по правам человека пришлось обращаться к руководству ФСИН и в прокуратуру, где поддержали снятие запрета на пользование декоративной косметикой.

Омбудсмен добавила, что в некоторых регионах России существует такая же проблема, но в некоторых, где изоляторами руководят женщины, таких запретов нет.