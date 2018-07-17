В России

Суд ограничил доступ к 3 400 пиратским сайтам

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Решением Мосгорсуда на постоянной основе ограничен доступ к 3 400 интернет-ресурсам с пиратским контентом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

"В рамках борьбы с пиратским контентом в сети Интернет на территории России на сегодняшний день ограничен доступ к 3,4 тыс. сайтов и страниц сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещался мультимедийный контент с нарушением авторских и смежных прав на интеллектуальную собственность", - говорится в сообщении пресс-службы РКН.

Данные ресурсы внесены в реестр пиратских сайтов для блокировки операторами связи.

Действующие в России поисковые системы Yandex, Mail.ru, Rambler, "Спутник" и Google прекратили выдачу сведений о пиратских интернет-ресурсах, заблокированных на постоянной основе. Эта обязанность возложена на поисковые системы федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", добавили в ведомстве.

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Теги: Роскомнадзор
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