Google, Yandex, Mail.ru, Rambler и "Спутник" удалили из выдачи 2,6 тыс. пиратских сайтов с начала года

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что поисковики удалили из выдачи более 2,5 тысячи пиратских сайтов, заблокированных в РФ на постоянной основе.

"С начала года поисковики Yandex, Mail.ru, Rambler, "Спутник" и Google удалили из выдачи 2,6 тыс. пиратских интернет-ресурсов, заблокированных на постоянной основе", - говорится в фейсбуке Роскомнадзора.

Решения об ограничении доступа к таким сайтам на постоянной основе принимает Мосгорсуд, а в отношении "зеркал" этих ресурсов - Минкомсвязь.

Согласно нормам закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", который действует с 1 октября 2017 года, поисковики обязаны прекратить выдачу ссылок на пиратские сайты, которые заблокированы на постоянной основе, в течение суток с момента получения требования от оператора связи.

"С начала действия данной нормы из поисковых систем исключены сведения о более 3,87 тыс. сайтах с пиратским контентом", - говорится в сообщении.