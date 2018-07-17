Жириновский предложил разрешить межфракционный переход депутатов Госдумы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести поправку в действующее законодательство, позволяющую депутатам переходить из одной парламентской фракции в другую.

Как пояснил политик на заседании Госдумы во вторник, его предложение связано с тем, что депутаты за время созыва порой чувствуют: "не его фракция". Порядок (обмена) должен быть таким, чтобы он не менял численность фракции, то есть подобные перестановки при наличии желания самого депутата можно было бы производить на условиях межфракционных договоренностей, считает лидер ЛДПР.

Он добавил, что "надо смягчить режим перехода депутатов без ущерба для численного состава". "Давайте такой обмен разрешим, поправку внесем и уже осенью облегчим судьбу некоторых наших депутатов", - призвал Жириновский.

Председатель Госдумы не без иронии заметил, что предложения Жириновского "всегда креативны". "Все надо обсуждать. Думаю, что в основе в любом случае лежит желание депутатов, но самое главное - выбор избирателей", - подчеркнул Володин. Когда избиратели голосуют за одну партию, а депутат оказывается потом во фракции, представляющей другую партию, "это некорректно и может быть предательством выбора, который сделали избиратели", считает председатель Госдумы.